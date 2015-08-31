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بالصور.. وقفة لـ"العربجية" اعتراضا على قرار محافظ أسيوط بحظر سير الكارو

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نظم المئات من أصحاب العربات الكارو بمحافظة أسيوط وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة، احتجاجا على قرار المحافظ بإلغاء سير العربات الكارو داخل المحافظة. وافترش أصحاب السيارات الكارو الحديقة المواجهة لمبنى المحافظة، مرددين هتافات من بينها "تحيا "، "عايزين نأكل" و"يحيا السيسى".

وقال بيومى سيد رفاعى، صاحب عربة كارو، إن المحافظة أصدرت قرارا بمنع سير العربات الكارو داخل المحافظة، ويعتبر قطع عيش بالنسبة لنا، حيث إننا اصحاب أسر وأولاد وليس لنا مصدر دخل إلا العربات الكارو وأعمارنا أصبحت لا تصلح للوظائف ولا يوجد وظائف أصلا فى التوقيت الحالى، وطالب رفاعى محافظ أسيوط بالعدول عن قراره أو توفير ما يضمن حياة كريمة لهم.

وأوضح محمود صدقى عبد الله، صاحب عربة كارو، أن قرار المحافظ ظالم لعدد كبير من أصحاب العربات الكارو، حيث إن أعدادهم تصل إلى ما يقارب 2000 شخص بمراكز المحافظة، مؤكداً أن الحلول التى قدمتها المحافظة غير مجدية، وأن المحافظ وعد بتوفير قروض من الصندوق الاجتماعى لشراء سيارات صغيرة للعمل بها بدلا من السيارات الكارو، ولكننا لا نستطيع تحمل هذه الأقساط ولا نفقات السيارات.

وقام على رفاعى شلبى، أحد أصحاب العربات بشق الجلباب أمام مبنى المحافظة، اعتراضا على القرار، قائلا، إننا نسكن بالإيجار وندفع شهريا أكثر من 600 جنيه كهرباء بالممارسة، فضلا عن أعلاف للحيوانات التى تستخدم لجر العربات ولا نقوى على تحمل كل هذه النفقات بدون عمل، كما أن السيارات التى يريدون أن نقوم بشرائها لا تصلح لأعمل نقل الرمال والفاكهة والطوب التى نعمل بها.

وقام المحتجون برفع أبنائهم فوق أكتافهم للتعبير عن حاجتهم للعيش والمصاريف التى ستنتهى بعد إلغاء عمل عرباتهم وهددوا بمواصلة الاعتصام والتصعيد.

وكان محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقى قد أصدر قرارا بمنع تسيير العربات الكارو وحظرها داخل مدينة أسيوط ومصادرتها، وذلك بالتنسيق بين إدارة المرور وهى شرق وهى غرب وذلك وفقا لأحكام القانون والقواعد المنظمة وتيسير حركة المرور.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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