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بالصور.. وزير السياحة يفتتح فندق "ريحانة" بمرسى علم ويلتقى المستثمرين

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افتتح المهندس خالد رامى، وزير السياحة، ظهر اليوم، فندق "ريحانة"، أحد فنادق مجموعة الخرافى الكويتية بمرسى علم.

ورافق الوزير خلال افتتاحه الفندق اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، ورئيس هيئة التنمية السياحية، ورئيس مدينة مرسى علم، وتفقد الوزير ومرافقوه الفندق بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة الخرافى للمنتجعات السياحية.

وعقب افتتاح فندق الريحانة المملوك لمجموعة الخرافى الكويتية، تم عقد لقاء مع مجموعة من المستثمرين لمناقشة مشكلاتهم وإيجاد حل لها.

وكان وزير السياحة المهندس خالد رامى قد وصل صباح اليوم لمدينة مرسى علم، وقام بجولة بالمطار فور وصوله إلى المدينة للتأكد من الخدمة المقدمة للمسافرين، ثم توجه لتفقد ساحة الجمال التى تقع فى مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر.

وشاهد الوزير ومرافقوه فيلمًا تسجيليًا عن الحياة داخل الساحة والتى تعتبر أحد أهم المقاصد التى يزورها السائحون وسط البيئة البدوية، حيث معدة لاستيعاب 10 آلاف سائح يوميًا ويتواجد بها أكثر من 200 جمل.

وكذلك تفقد الوزير ومرافقوه محمية القلعان بمرسى علم، قبل افتتاح فندق ريحانة بمرسى علم ثم بدأ المؤتمر الصحفى.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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