بالصور.. وزير الشباب والرياضة يصل إلى جامعة قناة السويس

وصل منذ قليل المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء يس طاهر محافظ>الإسماعيلية إلى جامعة قناة السويس استقبلهما الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة.

ومن المقرر أن يشهد وزير الشباب والرياضة فعاليات المؤتمر الصحفى الذى يعقد بجامعة قناة السويس الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الاثنين، وذلك لبحث آخر الاستعدادات الخاصة بتنظيم أسبوع شباب الجامعات والذى تستضيفه جامعة قناة السويس خلال الفترة من 12 إلى 17 سبتمبر 2015.

ويتضمن المؤتمر الصحفى اليوم الإعلان عن مسار شعلة أسبوع شباب الجامعات ومراسم حفل الافتتاح والختام وكل تفاصيل وفعاليات الأسبوع الثقافية والفنية والرياضية والمسابقات وأماكن تنفيذها.

وكان وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية قد تفقدا استاد الإسماعيلية الرياضى، وذلك للاطمئنان على جاهزيته لاستضافة حفل الافتتاح والختام وجميع الفعاليات الرياضية المقامة ضمن أسبوع شباب الجامعات المصرية.



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