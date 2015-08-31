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بدء حملة بلا قمامة والتحقيق مع 16 عاملا بـ"طب الأسرة" و24 مدرسا بالغربية

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بدء حملة بلا قمامة والتحقيق مع 16 عاملا بـ"طب الأسرة" و24 مدرسا بالغربية بدء حملة بلا قمامة والتحقيق مع 16 عاملا بـ"طب الأسرة" و24 مدرسا بالغربية
أطلق سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية اليوم الاثنين، إشارة البدء فى تنفيذ مشروع الغربية بلا قمامة بسواعد الشباب، بالتنسيق بين محمد شحاتة وكيل وزارة الشباب والرياضة وكافة الأجهزة من خلال إطلاق العديد من القوافل الطبية والبيئية والندوات الدينية التى تحث المواطنين على الحفاظ على بيئتهم،
>وسيبدأ المشروع بقرية سجين أكبر قرى مركز قطور من خلال قافلة متكاملة اجتماعية وطبية لرفع القمامة.

وأحال المحاسب رمضان عيد رئيس مركز ومدينة سمنود 24مدرسا بمدرسة ميت هاشم بمركز سمنود منهم 17مدرسا بالتعليم الثانوى و7مدرسين بالتعليم الإعدادى للتحقيق لتركهم للعمل.جاء ذلك خلال جولته المفاجئة التى قام بها لتفقد العمل بالمدرسة، وفوجئ رئيس المدينة بترك 17مدرسا بالتعليم الثانوى و7مدرسين بالتعليم الإعدادى للعمل، كما فوجئ بحضور وكيل المدرسة مرتديا "جلباب" فقرر إحالتهم للتحقيق ورفع تقرير لسعيد مصطفى كامل محافظ الغربية.

كما قرر المحاسب رمضان عيد رئيس مركز ومدينة سمنود إحالة 16من العاملين بوحدة طب الأسرة بقرية ميت هاشم مركز سمنود منهم 13طبيبا و3إداريين للتحقيق لتركهم العمل، جاء ذلك خلال جولته المفاجئة التى قام بها لتفقد سير العمل بالوحدة وفوجئ رئيس المدينة بترك 16من العاملين بالوحدة منهم 13طبيبا و3إداريين للعمل فقرر إحالتهم للتحقيق.
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