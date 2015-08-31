محافظ الدقهلية يقرر إيقاف 19 من العاملين ببعض الوحدات المحلية

قرر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية إيقاف ثلاثة من العاملين بالوحدة المحلية ببشلا مركز ميت غمر وإيقاف 4 آخرين من العاملين بالوحدة المحلية بنوسا الغيط مركز أجا و12 من العاملين بالوحدة المحلية ببدواى مركز المنصورة.

كما التقى محافظ الدقهلية بعدد من مواطنى مركز ومدينة السنبلاوين بحضور اللواء أحمد صالح الإدكاوى وكيل أول الوزارة السكرتير العام والأستاذة هناء عبد العزيز وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد.

وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة عدد من مطالب ومشكلات مواطنى مركز ومدينة السنبلاوين شملت (التعديات على الطرق – النظافة – التخطيط المرورى – الصرف الصحى – المواقف العشوائية بالمدينة) وقد أكد المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على أن تكون كافة المدن والمراكز فى أفضل صورها وخاصة مدينة السنبلاوين التى تعانى بالفعل من بعض القصور مشيراً إلى أن الاعتراف بذلك ينطلق من منهجنا فى الشفافية والوضوح.

وأشار إلى ضرورة تعاون الجميع مواطنين وأجهزة تنفيذية من أجل تحقيق مستوى أفضل للخدمات المقدمة فى كافة القطاعات. وأوضح المحافظ أنه تم تكليف وكيل أول الوزارة السكرتير العام بالتواجد يومياً على مدار الأسابيع القادمة لمتابعة كافة الأعمال التى تتم على أرض الواقع بمدينة السنبلاوين فى مقدمتها أعمال النظافة والتجميل والتطوير مشيراً إلى تقسيم المدينة إلى مربعات لتنفيذ أعمال جادة ستسفر عن واجه حضارية جديدة للمدينة خلال فترة وجيزة.

وأشار إلى أن هناك متابعة يومية تليفونياً من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بشأن ما يتم من أعمال تطوير بالمدينة .كما أوضح بأن هناك خطة خمسية للنهوض بقطاع الطرق بجميع مراكز المحافظة ومنها مدينة السنبلاوين، وذلك وفقاً لمعاير وشروط فنية تتضمن الانتهاء أولاً من أعمال البنية الأساسية (مياه – صرف صحى- تليفونات – كهرباء ) وكافة أعمال المرافق.

وأشار إلى أنه سيكون هناك اهتمام بالتشجير للشوارع على الجانبين كما ستتضاعف أعمال رفع القمامة وإزالة المخلفات فضلاً عن تنظيم الحركة المرورية ومواقف السيارات وإزالة التعديات لتكون مدينة السنبلاوين فى أفضل وأحسن صورها . من ناحية أخرى أكد المحافظ بأن هناك محاسبة لأى مقصر لأن هدفنا جميعاً هو الصالح العام وخدمة الوطن والمواطن بإخلاص لوجه الله



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صورة من اجتماع المحافظ مع الاهالى



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صورة اثناء عرض المشاكل على المحافظ



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صورة من تناول مشاكل المدينة



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جانب من الاجتماع