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بالصور.. بدء مؤتمر وزير الرياضة فى جامعة السويس لتنظيم أسبوع شباب الجامعات

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بدأ منذ قليل، مؤتمر وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، فى جامعة قناة السويس، بحضور اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، والدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة ونوابه.

يناقش المؤتمر الاستعدادات الخاصة بنتظيم أسبوع شباب الجامعات، الذى تسضيفه جامعة قناة السويس فى الفترة من 12 لـ17 سبتمبر، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مسار شعلة أسبوع شباب الجامعات وما يتضمنه فعاليات ثقافية وفنية ورياضية وأماكن انعقادها.

كان وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية قد تفقدا أستاذ الإسماعيلية الرياضى وذلك للاطمئنان على جاهزيته لاستضافة حفل الافتتاح والختام وجميع الفعاليات.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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