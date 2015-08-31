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مصرع تلميذ صعقا بالكهرباء أثناء لهوه بسلك عارى فى منزله بكفر الزيات

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مصرع تلميذ صعقا بالكهرباء أثناء لهوه بسلك عارى فى منزله بكفر الزيات مصرع تلميذ صعقا بالكهرباء أثناء لهوه بسلك عارى فى منزله بكفر الزيات
لقى تلميذ حتفه بعد أن صعقه التيار الكهربى أثناء لهوه بسلك كهرباء بمنزله بقرية كفر مشله مركز كفر الزيات.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أشرف درويش مأمور مركز كفر الزيات عن بلاغ وجيه ع ش 52 سنة أمام وخطيب مقيم بقرية كفر مشله يفيد أثناء قيام نجله مهير 11سنة تلميذ باللهو بسلك الكهرباء بالمنزل صعقه التيار الكهربائى، وتوفى فى الحال.

وأفاد مفتش الصحة بأن سبب الوفاة نتيجة صعق كهربائى ولا توجد شبهه جنائية تحرر المحضر 9996 إدارى مركز كفر الزيات وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

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مصر 365