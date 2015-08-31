إصابة 4 أشخاص فى انهيار جزئى بعقار فى الإسكندرية

تمكنت إدارة الحماية المدنية فى رفع أنقاض واجهة عقار انهار بدائرة الجمرك غرب الإسكندرية، وتسبب فى إصابة 4 أشخاص.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بانهيار جزء من العقار رقم 58 شارع سيدى نصر الدين، انتقلت قيادات المديرية وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتهم.

بالفحص تبين أن العقار مساحته 70 متر تقريباً "بناء قديم – حوائط حاملة وأسقف خشبية" مكون من ثلاثة طوابق وانهيار واجهة العقار وسقوط جزء من سقف الطابق الأخير على الطابق أسفله، مما أدى لإصابة عدد "4" من قاطنى العقار كل من ولاء جابر عبد الغنى عبد الحميد 32 سنة - باشتباه كسر بالذراع الأيسر و فاطمة السيد محمد عبد اللطيف 24 -سنة باشتباه كسر بالساق اليسرى، ومحمد نصر سعد بدوى 18 سنة - بسحجات بمختلف أنحاء الجسم وشقيقه سعد نصر سعد بدوى 17 سنة بسحجات بمختلف أنحاء الجسم.

وتم نقلهم للمستشفى الرئيسى الجامعى للعلاج، وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة، وتم إخطار عمليات المحافظة وحى الجمرك، تحرر المحضر رقم 2944 /2015 إدارى قسم شرطة الجمرك وجارى العرض على النيابة.

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