بعد قليل.. السيسى يدلى بحديث تليفزيونى لقناة "شانل نيوز" السنغافورية

يدلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحديث مع "شانل نيوز" أكبر محطة تليفزيونية فى سنغافورة، وذلك قبل مأدبة عشاء يقيمها الرئيس السنغافورى للرئيس السيسى، اليوم الاثنين.

يذكر أن قناة "شانل نيوز"، من أبرز وأهم القنوات فى جنوب شرق آسيا، ويشاهدها نحو مليار مواطن.

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