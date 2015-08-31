بعد قليل.. السيسى يدلى بحديث تليفزيونى لقناة "شانل نيوز" السنغافورية

يدلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحديث مع "شانل نيوز" أكبر محطة تليفزيونية فى سنغافورة، وذلك قبل مأدبة عشاء يقيمها الرئيس السنغافورى للرئيس السيسى، اليوم الاثنين.إعلان - Ads إعلان - Ads
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يذكر أن قناة "شانل نيوز"، من أبرز وأهم القنوات فى جنوب شرق آسيا، ويشاهدها نحو مليار مواطن.
>- مميش من سنغافورة: تشريعات مرنة للمستثمرين فى محور قناة السويس
>
- الرئيس السيسى يلتقى كبار المستثمرين ورؤساء كبرى الشركات فى سنغافورة
>
- مميش من سنغافورة: نستهدف توفير عدد كبير من فرص العمل بمحور القناة
>