أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بعد قليل.. السيسى يدلى بحديث تليفزيونى لقناة "شانل نيوز" السنغافورية

Google+ Print
بعد قليل.. السيسى يدلى بحديث تليفزيونى لقناة "شانل نيوز" السنغافورية بعد قليل.. السيسى يدلى بحديث تليفزيونى لقناة "شانل نيوز" السنغافورية
يدلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحديث مع "شانل نيوز" أكبر محطة تليفزيونية فى سنغافورة، وذلك قبل مأدبة عشاء يقيمها الرئيس السنغافورى للرئيس السيسى، اليوم الاثنين.

يذكر أن قناة "شانل نيوز"، من أبرز وأهم القنوات فى جنوب شرق آسيا، ويشاهدها نحو مليار مواطن.


>- مميش من سنغافورة: تشريعات مرنة للمستثمرين فى محور قناة السويس
>

- الرئيس السيسى يلتقى كبار المستثمرين ورؤساء كبرى الشركات فى سنغافورة
>

- مميش من سنغافورة: نستهدف توفير عدد كبير من فرص العمل بمحور القناة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365