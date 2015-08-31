"العليا للانتخابات": تجهيز قاعات بالمحاكم الابتدائية لتلقى طلبات الترشح

أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن كافة المحاكم الابتدائية جاهزة ومستعدة لتلقى طلبات الترشيح من الراغبين فى الترشح لعضوية مجلس النواب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال مصدر باللجنة لـ"اليوم السابع" إنه بالتنسيق مع وزارة العدل والأجهزة الأمنية تم تجهيز قاعات فى كل محكمة ابتدائية لتلقى طلبات الترشح، حيث سيكون داخل كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية قاعة مخصصة لتلقى طلبات الترشح للنظام الفردى، وأخرى مخصصة لتلقى طلبات الترشح على نظام القوائم.

>وأضاف المصدر أن هناك خطوط اتصال مباشرة بين لجان انتخابات المحافظات المتواجدة فى المحاكم الابتدائية وبين اللجنة العليا للانتخابات، لمعرفة أعداد المتقدمين بطلبات الترشح يوميا للفردى والقوائم، وحل أى إشكاليات تتعلق بالأوراق والمستندات المطلوبة.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع الأجهزة الأمنية لتأمين المحاكم الابتدائية والقضاة والموظفين خلال فترة تلقى طلبات الترشح، وستتولى كل مديرية أمن تأمين المحاكم الابتدائية فى نطاق المحافظة.