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"توك توك" يسير عكس الاتجاه يصدم موكب محافظ أسوان

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"توك توك" يسير عكس الاتجاه يصدم موكب محافظ أسوان "توك توك" يسير عكس الاتجاه يصدم موكب محافظ أسوان
تعرض اللواء مصطفي يسري، محافظ أسوان لحادث تصادم علي طريق السادات ،بمدينة أسوان ، أثر تصادم توك توك بسيارته .

الواقعة بدأت عندما كان محافظ أسوان مغادرا في طريقه إلي مقر استراحته بجوار خزان أسوان وعلي طريق السادات بالقرب من بنك الدم ، الإقليمي، فؤجي سائق المحافظ بتوك توك مندفعا بطريق المخالفة في مواجهة سيارة المحافظ ما أدي إلي تصادم التوك توك بالجهة اليسري للسيارة.

حاول سائق التوك توك الفرار ولكن حرس المحافظ القي القبض عليه وتم تحرير محضر بالواقعة، ولم يسفر الحادث عن إصابة المحافظ .
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