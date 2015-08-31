تواصل الرحلات البحرية بميناء سفاجا لنقل عمال موسم الحج

تواصلت الرحلات البحرية لنقل العمالة الموسمية المغادرة للعمل بموسم الحج من خلال عبارات الركاب.

فشهد ميناء سفاجا اليوم الاثنين مغادرة 1095 ركاب من عمالة خدمة الحجاج، على متن العبارة “القاهرة” 1036 راكبًا و76 سيارة و4 شاحنات، والعبارة “مسرة” وعلى متنها 869 راكبًا و30 سيارة و13 شاحنة، والسفينة “بوسيدون اكسبريس” وعلى متنها 78 شاحنة، والسفينة “الحرية”2 وعلى متنها 57 شاحنة.

وشهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة “الرياض” وعلى متنها 1028 راكبًا من العمالة المغادرة لموسم الحج و103 سيارات متجهة إلى ضبا السعودي .