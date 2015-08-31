بالصور..طلاب الثانوية يواصلون التظاهر أمام جامعة الإسكندرية لليوم الثانى

واصل عدد من طلاب الثانوية العامة، اليوم، التظاهر أمام مبنى إدارة االجامعة بالشاطبى، لليوم الثانى على التوالى للمطالبة بفتح التحويلات الورقية للطلاب لتقليل الاغتراب، ونقلهم من الجامعات بالمحافظات الأخرى إلى جامعة الإسكندرية .

وقالت الطالبة نورهان يوسف، إنهم مستمرون فى التظاهرات والوقفات الاحتجاجية حتى يخرج المسئولون ويقررون فتح التحويلات الورقية خاصة لطلاب شعبة العلمى رياضة ونقلهم من الجامعات فى الأقاليم ومحافظات الصعيد إلى جامعة الإسكندرية، خاصة أن المجاميع تسمح بالقبول.

وأضافت ولى أمر الطالبة إيمان عبد الدايم، أنهم يحاولون مقابلة الدكتور رشدى زهران رئيس الجامعة لكى يسمح بتحويل الطلاب إلى الإسكندرية، خاصة أنه يوجد أعداد كبيرة من الفتيات المقبولين فى جامعات بالصعيد على الرغم من عدم اختيارها فى التنسيق.

وأشارت إلى أن المسئولين فى جامعة الإسكندرية رفضوا جميع طلبات التحويل وأكدوا لها أنها إذا أرادت تحويل ابنتها إلى جامعة الإسكندرية عليها اختيار البرامج الخاصة التى يصل سعرها إلى 30 ألف جنيه فى العام الواحد .

واستنكرت ولى الأمر الأسلوب الذى يتعاملون به فى الجامعة وإجبار أولياء الأمور على تقديم أبنائهم فى البرامج الخاصة بالجامعة خاصة أنهم طلاب متفوقون فى الثانوية العامة وحاصليون على أعلى الدرجات .



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