أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور..طلاب الثانوية يواصلون التظاهر أمام جامعة الإسكندرية لليوم الثانى

Google+ Print
واصل عدد من طلاب الثانوية العامة، اليوم، التظاهر أمام مبنى إدارة االجامعة بالشاطبى، لليوم الثانى على التوالى للمطالبة بفتح التحويلات الورقية للطلاب لتقليل الاغتراب، ونقلهم من الجامعات بالمحافظات الأخرى إلى جامعة الإسكندرية .

وقالت الطالبة نورهان يوسف، إنهم مستمرون فى التظاهرات والوقفات الاحتجاجية حتى يخرج المسئولون ويقررون فتح التحويلات الورقية خاصة لطلاب شعبة العلمى ونقلهم من الجامعات فى الأقاليم ومحافظات الصعيد إلى جامعة الإسكندرية، خاصة أن المجاميع تسمح بالقبول.

وأضافت ولى أمر الطالبة إيمان عبد الدايم، أنهم يحاولون مقابلة الدكتور رشدى زهران رئيس الجامعة لكى يسمح بتحويل الطلاب إلى الإسكندرية، خاصة أنه يوجد أعداد كبيرة من الفتيات المقبولين فى جامعات بالصعيد على الرغم من عدم اختيارها فى التنسيق.

وأشارت إلى أن المسئولين فى جامعة الإسكندرية رفضوا جميع طلبات التحويل وأكدوا لها أنها إذا أرادت تحويل ابنتها إلى جامعة الإسكندرية عليها اختيار البرامج الخاصة التى يصل سعرها إلى 30 ألف جنيه فى العام الواحد .

واستنكرت ولى الأمر الأسلوب الذى يتعاملون به فى الجامعة وإجبار أولياء الأمور على تقديم أبنائهم فى البرامج الخاصة بالجامعة خاصة أنهم طلاب متفوقون فى الثانوية العامة وحاصليون على أعلى الدرجات .

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية

وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية