وزير الشباب يتفقد جاهزية استاد الإسماعيلية لفعاليات أسبوع الشباب

قام المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب يرافقه اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، بتفقد استاد الإسماعيلية الرياضى، وذلك للاطمئنان على جاهزيته لاستضافة حفل الافتتاح والختام وجميع الفعاليات الرياضية المقامة ضمن أسبوع شباب الجامعات المصرية، ومن المقرر أن يتفقد الوزير يرافقه محافظ الإسماعيلية الصالة المغطاة بهيئة قناة السويس.

كما يشهد وزير الشباب والرياضة فعاليات المؤتمر الصحفى الذى يعقد بجامعة قناة السويس الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الاثنين، وذلك لبحث آخر الاستعدادات الخاصة بتنظيم أسبوع شباب الجامعات والذى تستضيفه جامعة قناة السويس خلال الفترة من 12 حتى 17 سبتمبر 2015.

ويتضمن المؤتمر الصحفى اليوم الإعلان عن مسار شعلة أسبوع شباب الجامعات ومراسم حفل الافتتاح والختام وكافة تفاصيل وفعاليات الأسبوع الثقافية والفنية والرياضية والمسابقات وأماكن تنفيذها.