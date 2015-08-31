أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير الشباب يتفقد جاهزية استاد الإسماعيلية لفعاليات أسبوع الشباب

Google+ Print
وزير الشباب يتفقد جاهزية استاد الإسماعيلية لفعاليات أسبوع الشباب وزير الشباب يتفقد جاهزية استاد الإسماعيلية لفعاليات أسبوع الشباب
قام المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب يرافقه اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، بتفقد استاد الإسماعيلية الرياضى، وذلك للاطمئنان على جاهزيته لاستضافة حفل الافتتاح والختام وجميع الفعاليات الرياضية المقامة ضمن أسبوع شباب الجامعات المصرية، ومن المقرر أن يتفقد الوزير يرافقه محافظ الإسماعيلية الصالة المغطاة بهيئة قناة السويس.

كما يشهد وزير الشباب والرياضة فعاليات المؤتمر الصحفى الذى يعقد بجامعة قناة السويس الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الاثنين، وذلك لبحث آخر الاستعدادات الخاصة بتنظيم أسبوع شباب الجامعات والذى تستضيفه جامعة قناة السويس خلال الفترة من 12 حتى 17 سبتمبر 2015.

ويتضمن المؤتمر الصحفى اليوم الإعلان عن مسار شعلة أسبوع شباب الجامعات ومراسم حفل الافتتاح والختام وكافة تفاصيل وفعاليات الأسبوع الثقافية والفنية والرياضية والمسابقات وأماكن تنفيذها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365