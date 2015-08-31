مدارس الشرقية تفتح أبوابها لضم ذوى الاحتياجات الخاصة لهذا العام

أصدر الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، تعليمات بقبول الأشخاص ذوى الإعاقة بالمراحل التعليمية المختلفة للعام الدراسى 2015/2016، وذلك بصفة استثنائية.

وأوضح توفيق حماد، مستشار المحافظ للعمل الأهلى وشئون الإعاقة، فى تصريحات له، أن تعليمات تضمنت قبول التلاميذ ذوى الإعاقة بأقرب مدارس لمحل إقامتهم بصفة استثنائية للعام الدراسى، ويكون من ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة (أب – أم) دون التقيد بالاشتراطات والقواعد المعمول بها بصفة استثنائية، ويتم تنفيذ تلك التعليمات بصفة عاجلة ابتداءً من العام الدراسى الجديد بجميع المدارس التابعة للإدارات التعليمية بدائرة المحافظة تيسيرًا على المواطنين من ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ويجدد هذا الاستثناء من الدكتور المحافظ سنويًا، ويلغى كل من يخالف ذلك مراعاة للبعد الاجتماعى لتلك الفئة المستهدفة.

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