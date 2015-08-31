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بالصور.. وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان مطار مرسى علم الدولى

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تفقد المهندس خالد رامى وزير السياحة صباح اليوم، مطار مرسى علم الدولى، ورافقه فى الجولة اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر للتأكد من الخدمة المقدمة للمسافرين.

بدأ وزير السياحة جولته بمطار مرسى علم الدولى بتفقد صالات الوصول والسفر الدولى والداخلى، والتأكد من مدى الخدمة المقدمة للمسافرين والقادمين من وإلى مطار مرسى علم، وكذلك للوقوف على احتياجات المطار من تطوير .

وانتقل وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر ورئيس هيئة التنمية السياحية إلى محمية القلعان بمرسى علم وقام بتفقد المحمية.

ومن المقرر أن يقوم وزير السياحة ومرافقوه بافتتاح فندق سياحى جديد.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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