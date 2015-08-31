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محافظ الشرقية لمزارعى الأرز: "ما تحرقوش القش.. فيه متعهدين هيشتروه"

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محافظ الشرقية لمزارعى الأرز: "ما تحرقوش القش.. فيه متعهدين هيشتروه" محافظ الشرقية لمزارعى الأرز: "ما تحرقوش القش.. فيه متعهدين هيشتروه"
قال الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، إن مشكلة إحراق قش الأرز تعتبر أحد أبرز المشكلات التى تظهر فى محافظات الدلتا، موضحا أن الشرقية تعد من أكبر المحافظات فى إنتاج المخلفات الزراعية.

وأضاف محافظ الشرقية على هامش توقيع عقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتوفير معدات ومكابس لقش الأرز أنه مع بداية موسم الحصاد الأرز، أناشد كل مزارع: "لا تحرق قش الأرز، فيه متعهدين هياخدوه منك بمقابل مادى عشان نفيد بيه بلدنا ونستخدمه فى صناعة السماد أو العلف الحيوانى، بدلا من تلويث البيئة".
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