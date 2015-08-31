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سليماني يقود لشبونة للفوز على أكاديميكا 3-1 والصعود لوصافة الدوري البرتغالي

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سليماني يقود لشبونة للفوز على أكاديميكا 3-1 والصعود لوصافة الدوري البرتغالي سليماني يقود لشبونة للفوز على أكاديميكا 3-1 والصعود لوصافة الدوري البرتغالي

(إفي): عاد سبورتنج لشبونة للانتصارات بفوزه مساء الأحد على مضيفه أكاديميكا كويمبرا بثلاثة أهداف لواحد في مباراة شهدت جدلا تحكيميا، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم، ليتقاسم صدارة الجدول مع بورتو وآروكا بسبع نقاط.

سجل أهداف لشبونة كل من كارلوس ماني (ق5) والجزائري إسلام سليماني (ق24) والإيطالي ألبرتو أكويلاني (ق83) من ركلة جزاء، في حين سجل صاحب الأرض هدفا شرفيا (ق33) عبر رايولا.

وشهدت المباراة طرد مدرب لشبونة، جورجي جيسوس إثر اعتراضه على عدم احتساب الحكم لركلة جزاء لصالح سليماني قبل نهاية الشوط الأول، ولاعب أكاديميكا فرناندو ألكساندري (ق82) لعرقلته اللاعب الجزائري، وإهدار البرازيلي أدريين لركلة جزاء للضيوف (ق69).

وبهذا يأتي سبورتنج وصيفا بفارق الأهداف خلف "التنانين"، ومتفوقا بفارق الأهداف عن آروكا.

وتتفوق الأندية الثلاثة على بنفيكا حامل اللقب بفارق نقطة، حيث يأتي في المركز الرابع بست نقاط.

بدوره يقبع أكاديميكا في المركز الثامن عشر والأخير بدون رصيد.

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