تحليل - كينجسلي كومان.. لماذا ضم جوارديولا مهاجما من على دكة يوفنتوس

أعلن بايرن ميونيخ عن ضم المهاجم الفرنسي كينجسلي كومان على سبيل الإعارة لمدة سنتين من يوفنتوس الإيطالي بقيمة 7 مليون يورو مع خيار الشراء بـ21 مليون يورو في أي وقت خلال مدة الإعارة.

كومان كان قد انضم ليوفنتوس العام الماضي من باريس سان جيرمان ولم يلعب كثيرا إذ شارك في 14 مباراة في الدوري الإيطالي بدأ منهم 5 فقط أساسيا ومرر تمريرتين حاسمتين ولم يسجل.

لعب في كأس إيطاليا 4 مباريات بدأ واحدة أساسيا فقط وسجل هدفا أمام كييفو ولم يصنع أي هدف. كما شارك بديلا مرتين في دوري أبطال أوروبا.

إذا لماذا تعاقد جوارديولا مع مهاجم صاعد لا يلعب أساسيا ولم يسجل سوى هدف واحد طوال موسم كامل؟

المرونة التكتيكية

فلسفة بيب جوارديولا تعتمد على لا مركزية الفريق ككل، رأيناه مع برشلونة يحول ماسكيرانو لمدافع ويحول داني ألفيش لجناح وسيرخيو بوسكيتس كقلب دفاع ويلعب بميسي كمهاجم وهمي ويهاجم بالكل ويدافع بالكل ويحصد البطولة تلو الأخرى، مع بايرن حول فيليب لام من ظهير أيمن للاعب ارتكاز وتألق حتى صار هذا مركزه مع منتخب ألمانيا.

كومان ملائم لفلسفة بيب تماما. فيمكنه تأدية كل الأدوار الهجومية بسهولة ومرونة حيث يستطيع اللعب كمهاجم صريح ومهاجم ثانوي وجناح وصانع ألعاب. وأدى تلك الأدوار الموسم الفائت مع يوفنتوس وكان بديلا لتيفيز وبوجبا وفيدال في الكثير من المرات. كما يستطيع اللعب في خطتي 3-5-2 و3-4-3 و4-5-1 اللاتي ينتهجهم جوارديولا ويغير بينهم أثناء سير المباريات مما يجعله بديلا لليفاندوفسكي ومولر وروبن وكوستا في آن واحد في دكة بدلاء تحتاج للتدعيم بشدة ومناسبا لبايرن 100%.

السرعة

يمتاز كومان بسرعته الكبيرة مما يؤهله للعب دور مهم في الهجمات المرتدة التي قد يعتمد عليها بايرن في المباريات المغلقة أو إذا ما لجأ جوارديولا لتغيير طريقة الاستحواذ على الكرة التي انتهجها في فترته في برشلونة وأول ولايته مع بايرن ميونيخ.

السن وتفاصيل الصفقة

يبلغ كومان من العمر 19 عاما مما يسهل عليه تشرب فلسفة جوارديولا في هذه السن الصغيرة ويصبغه بيب بصبغته التكتيكية، بينما الصفقة إعارة لمدة سنتين إذا لم ينجح كومان مع الفريق أو لم يلتزم بخطط جوارديولا سيعيده بايرن ليوفنتوس دون أن يخسر مالا كثيرا قد استثمره.