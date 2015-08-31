حوار في الجول – كوكا يتحدث عن حقيقة الكشف الطبي مع بنفيكا.. وكوميديا براجا وهل يعود إلى الأهلي

ما بين صفقة انتقال إلى بنفيكا لم تتم وكواليس يوم أول في سبورتنج براجا والعودة إلى مصر. يأتي حوار FilGoal.com مع المهاجم المصري أحمد حسن كوكا.

كوكا أنهى رحلته مع ريو أفي ليبدأ رحلة جديدة بقميص جديد في الدوري البرتغالي مع سبورتنج براجا.

رحلة رائعة ناجحة لمهاجم منتخب مصر الأوليمبي بعدما كسر حاجز الـ30 هدفا بقميص ريو أفي في كل البطولات التي شارك بها. رحلة انتهت ورحلة أخرى تبدأ بقميص براجا.

وانضم مهاجم منتخب مصر الأوليمبي إلى براجا لمدة 5 سنوات في تحدي جديد انطلق بمواجهة بوافيستا أمس الأحد في الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي.

فكيف كانت رحلته مع ريو أفي وما هي كواليس الكشف الطبي مع بنفيكا؟ وهل وافق سريعا على عرض براجا؟ وماذا عن الأهلي والزمالك؟

FilGoal.com تواصل مع صاحب الـ22 عاما ليُجيب عن كل تلك الأسئلة وأكثر في حوار مطول.

وكل ما يلي على لسان أحمد حسن كوكا في حواره الخاص مع FilGoal.com

رحلة ريو أفي

"فترتي مع ريو أفي كانت رائعة جدا بالنسبة لي".

"كنت أشعر دائما إنني في منزلي".

"علاقتي رائعة مع كل اللاعبين داخل الملعب وخارج الملعب. كنت سعيدا جدا بذلك".

"تعلمت الكثير من نونو إسبيريتو سانتو مدرب الفريق السابق وفالنسيا الحالي".

"إلى جانب بيدرو مارتينز مدرب الفريق الحالي. لقد تعملت منهما وكانت فترة رائعة".

كواليس انتقال لم يتم إلى بنفيكا

"لن أتحدث عن سبب عدم إتمام الصفقة. لأني لست المسؤول هنا عن ذلك".

"لكني فقط أريد توضيح أمور نقلها البعض وهي ليست صحيحة إطلاقا".

"الأمور كانت تسير بشكل طبيعي بخصوص انتقالي إلى بنفيكا. ثم جاء موعد الكشف الطبي والذي خرج بـ(مشكلة القلب)".

"وقتها خرجت الأقاويل تقول بأنني عدت من جديد إلى بنفيكا لإجراء كشف طبي جديد".

"وكل ذلك لم يحدث نهائيا".

"عندما خرجت "مشكلة القلب" في الكشف الطبي مع بنفيكا عدت إلى ريو أفي من جديد وقمت بإجراء كشف طبي هناك مع ريو أفي".

"وتم إثبات عدم وجود أي مشكلة. ففي حالة وجود أي مشكلة لم أكن سألعب من الأساس مع ريو أفي".

"ولم أخضع لأي كشف طبي ثاني مع بنفيكا. فقط كشف واحد فقط".

"وشعرت بضيق شديد لأن لا يحق لأي أحد إن يضع مستقبلي على المحك بأقاويل ليست صحيحة".

طموح جديدة مع براجا

"سعيد جدا بانتقالي إلى براجا".

"وكيل أعمالي أخبرني بأن براجا كان أكثر فريق مستميت لضمك إلى صفوفه".

"وانضممت إلى براجا وأنا سعيد بذلك فهو فريق كبير ويشارك في الدوري الأوروبي، وله قاعدة جماهيره كبيرة".

"مع براجا أريد أن أكون من أول 3 هدافين في الدوري".

"إلى جانب الوصول إلى أبعد مكان في الدوري الأوروبي. فنحن قادرون على التأهل من مجموعتنا والتي تضم مارسيليا و جرونيجن الهولندي وسلوفان ليبيريك من جمهورية التشيك".

"بالتأكيد لا يوجد مباراة سهلة ولكني سأقاتل مع الفريق للتأهل والوصول إلى أبعد ما يمكن في البطولة".

كوميديا اليوم الأول

"في يومي الأول مع براجا حدث معي موقف طريف من قبل مدرب الفريق".

"المدرب جمع لاعبي الفريق لترحيب بي".

"وقال لهم: هذا أحمد حسن كوكا. لو كان أنضم إلينا الأسبوع الماضي لم نكن لنخسر مباراتنا أمام ريو أفي. ليضحك الجميع".

وكان أحمد حسن كوكا قد سجل هدف فوز فريقه ريو أفي أمام سبورتنج براجا قبل الانتقال مباشرة إلى الفريق.

العودة إلى الأهلي؟

"قبل انتقالي إلى براجا أحد الوكلاء تحدث معي عن الانتقال إلى أحد الأندية المصرية بين الأهلي والزمالك".

"ولكني رفضت لأنني لا أريد نهائيا العودة إلى مصر في الوقت الحالي".

"أفكر فقط الآن في صنع أسمي في أوروبا وتحقيق ما أحلم به واحترفت من أجله".

"بعد ذلك سأعود إلى مصر".

"وقتها لو احتاج لي الأهلي، سأعود إليه بدون أي تفكير".

منتخب كوبر ومنتخب البدري

"المنتخب الأوليمبي بقيادة حسام البدري يمتلك فرصة كبيرة جدا في أولمبياد ريو دي جانيرو".

"فالمنتخب قادر للوصول بعيدا في البطولة ".

"هيكتور كوبر جمع منتخب أول قوي للغاية فيمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين".

"والمنتخب قادر على الوصول إلى أمم إفريقيا وكأس العالم".

"في الوقت الحالي المنتخب يبدي اهتماما كبيرا بي ويتواصل معي بشكل دائم".

"هذا الأمر لم يكن يحدث من قبل".

"أثناء تواجد ضياء السيد مع المنتخب كان يوجد اهتمام أيضا".

"وهذا شيء رائع ويشعرني بالسعادة بأن يكون المنتخب الوطني مهتم بالتواصل الدائم معي".

"ونقدر على تحقيق أهداف كوبر وأهدافنا مع المنتخب".

رسالة عبر FilGoal

"أشكر الجميع".

"أشكر كل من يتابعني ومن يراسلني بشكل دائم".

"وأحاول دائما الرد على الجميع على قدر استطاعتي. شكرا جزيلا لكم".

"سأبذل قصارى جهدي دائما مع فريقي ومع المنتخب لتشريف أسم مصر".

"شكرا لكم".