الخميس المقبل.. فرقة عبد الحليم نويرة تحتفل بالذكرى الـ 34 لرحيل الموسيقار«السنباطى»

تفتتح فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى نشاطها الفنى،بالإحتفال بالذكرى الـ 34 لرحيل الموسيقار رياض السنباطى ،وذلك بالحفل الذى تحييه فى الثامنة مساء الخميس 3 سبتمبر على مسرح الجمهورية.

الحفل يقام ضمن فعاليات الموسم الجديد لدار الاوبرا 2015 – 2016 بحفل ، وتقدم ه الفرقة باقة مختارة من اشهر اعمال “السنباطى “،ومنها ح اقابله بكرة ، ان كنت ناسى ، إله الكون ، هاتوا الورق ، شفت حبيبى ، قصيدة مصر ، 3 شهور ، الهى ما اعظمك والاطلال الى جانب موسيقى رياض الانغام – لونجا رياض .. اداء هويدا صلاح ، محمود عبد الحميد ، عبير امين ، تامر عبد النبى ، زينب بركات ، اجفان ورحاب عمر .

الجدير بالذكر ان رياض السنباطي ولد فى 30 نوفمبر 1906 ويعد أحد أبرز الموسيقيين العرب ، اشتهر بتفرده فى تلحين القصيدة العربية ، بلغ عدد مؤلفاته الغنائية 539 عملاً تنوعت بين الأوبريت ، الاسكتش ، الديالوج ، المونولوج ، الأغنية السينمائية والدينية ، القصيدة ، الطقطوقة والموال كما بلغ عدد مؤلفاته الموسيقية الخالصة 38 معزوفة ، تعاون السنباطى مع اعظم المطربين أبرزهم ام كلثوم ، فتحية احمد ، صالح عبد الحى ، محمد عبد المطلب ، عبد الغنى السيد ، اسمهان ، هدى سلطان ، فايزة احمد ، سعاد محمد ، وردة ، نجاة وعزيزة جلال ، حصل السنباطى على العديد من الجوائز والتكريمات منها وسام الفنون من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1964 ، وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من الرئيس محمد أنور السادات ، جائزة المجلس الدولي للموسيقى في باريس عام 1964 ، جائزة الريادة الفنية من جمعية كتاب ونقاد السينما عام 1977 ، جائزة الدولة التقديرية في الفنون والموسيقى ، الدكتوراه الفخرية لدوره الكبير في الحفاظ على الموسيقى من أكاديمية الفنون 1977 ، جائزة اليونسكو العالمية وكان العربى الوحيد من بين خمسة علماء موسيقيين فى العالم نالوا هذه الجائزة على فترات متفاوتة باعتباره موسيقياً مبدعاً خلاقاً أثرت أعماله بشكل ايجابى في شعوب المنطقة العربية ، ورحل السنباطى عن دنيانا صباح التاسع من سبتمبر عام 1981تاركاً ارثاً فنياً ضخماً شكل جزء هام فى تاريخ الموسيقى العربية.