محافظ بورسعيد يتفقد مستشفي النصر ويتابع سير العمل بالعيادة الخارجية

بورسعيد جمال نوفل

أعلن اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد، أن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل على النهوض بمستوى الخدمة الصحية والارتقاء بالمنظومة الطبية التى تقدم للمواطن في جميع المستشفيات والوحدات الصحية وتقديم أفضل خدمة علاجية للمواطن.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ بورسعيد علي أقسام العيادة الخارجية بمستشفي النصر العام حيث قام المحافظ بتفقد جميع الأقسام ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين وشدد المحافظ علي انتظام الأطباء وأطقم التمريض.

وأشار المحافظ بأن هناك خطوات ايجابية قامت بها المحافظة للارتقاء بالخدمات الطبية بالكامل.وشدد المحافظ، أثناء الجولة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمواطنين ومعاملتهم بصورة حسنة مشيرًا بأنة” لاتهاون في صحة المواطن التي هي من أهم أولويات المحافظة، وأوضح المحافظ بأن مستشفي النصرالمتوقف العمل بها منذ عام 2004 تم إدراجها ضمن خطة موازنة وزارة الصحة عام 2015/2016 حيث تم تعديل مبنئ الطوارئ بمستشفى النصر، وتحويله لمستشفى تخصصي للأطفال.

بالإضافة إلي إنشاء مستشفى بسعة 100 سرير، مجهزة بجميع الإمكانيات، وتحتوي على جميع التخصصات، حيث تخدم هذه المستشفي قطاع كبير من المواطنين.