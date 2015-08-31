اليوم.. فرز إجابات مسابقة "اليوم السابع" الرمضانية وإعلان النتائج غدا

تجرى "اليوم السابع"، اليوم الاثنين، فرز إجابات وكوبونات المتقدمين لمسابقة شهر رمضان الماضى، والتى خصصتها الجريدة لأهم الشخصيات السياسية والفكرية التى أثرت فى بناء العقل العربى والمصرى، على أن يتم إعلان أسماء الفائزين فى المسابقة غداً فى عدد الجريدة الورقى.

وكانت الجريدة أعلنت تلقى الإجابات حتى 30 أغسطس، ويجرى الفرز فى وجود مندوب من وزارة التضامن، حرصاً على شفافية الإجراءات، على أن يتم إعلان أسماء الفائزين فى النسخة الورقية غداً، الثلاثاء، ويتم بعدها تحديد موعد تسليم الجوائز شريطة اصطحاب نسخ العدد المطبوع الثلاثين خلال شهر رمضان.

وتقدم "اليوم السابع" سيارتى "Senova A-1” و"Jac S3" للجائزتين الأولى والثانية، إضافة إلى 8 أجهزة "I Pad" للفائزين الثمانية الآخرين فى أكبر مسابقة فى تاريخ الصحافة المصرية.

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