بالفيديو..الرئاسة: مباحثات السيسى ورئيس سنغافورة تطرقت لتنمية قناة السويس

قال السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى مع رئيس جمهورية سنغافورة، وتم عزف السلام الوطنى للبلدين، وعقب ذلك عقدت جلسة مباحثات بين الرئيسين تم خلالها التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والدور التاريخى الذى قامت به مصر التى تعد من أولى الدول التى اعترفت بسنغافورة وساعدتها فى الانضمام لحركة عدم الانحياز.

وأضاف "يوسف" فى تصريحات على هامش زيارة الرئيس السيسى لسنغافورة، أن رئيس سنغافورة أكد على أن زيارة السيسى هى الأولى من نوعها وتعكس رغبة الرئيس فى تعزيز التعاون بين البلدين فى كافة المجالات.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس السيسى، شعر بحفاوة الاستقبال، كما أبدى حرص مصر فى الاستفادة من تجربة وخبرات سنغافورة مثل التعليم وإدارة الموانئ وتحلية المياه وإعادة معالجتها ومجال الخدمات، وتطرق الحديث لمشروع تنمية قناة السويس، مضيفاً أنه مشروع واعد ويمكن للشركات السنغافورية المشاركة فيه، فضلا عن التنسيق بين البلدين فى المحافل الدولية.

ونوه السفير علاء يوسف، إلى أن الرئيس السيسى تحدث عن أن هناك دورا هاما تقوم به مؤسسة الأزهر على مدى سنوات طويلة فى تخريج الأساتذة والعلماء الأجلاء، لاسيما الذين ينتمون لسنغافورة ومنهم مفتى سنغافورة الحالى، والذين يقومون بإرشاد الشباب وزيادة الوعى والتعبير عن المبادئ السمحة للدين الإسلامى، إضافة إلى إزالة ما علق به من ممارسات غير صحيحة وأفكار مغلوطة بعيدة تماماً عن الدين الإسلامى.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسى أكد فى هذا الإطار على حرص مصر على زيادة التعاون مع سنغافورة فى مجال الأئمة والعلماء وأكد على الدور المحورى الذى تقوم به مؤسسة الأزهر الشريف كمنارة للإسلام المعتدل ودورها كذلك فى تخريج وعاظ وعلماء أجلاء، الذين يقومون بدورهم فى نشر مبادئ الإسلام.

وأفاد "يوسف" بأن الرئيس السيسى اجتمع مع رئيس وزراء سنغافورة واستهل اللقاء بالإشادة بدور والد رئيس وزراء سنغافورة وهو مؤسس الدولة السنغافورية الحديثة وقائد عملية النهضة الشاملة التى شملتها، لافتا إلى أن الرئيس أكد على حكمة الرئيس الوزراء السابق، مطالباً بأن تنعكس العلاقات التاريخية بين البلدين إلى مزيد من التعاون فى المرحلة المقبلة.

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