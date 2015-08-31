وزارة الصحة تبدأ تطبيق 4 مشروعات قومية لعلاج مرضى السكر

أعلنت وزارة الصحة عن تطبيق أربعة مشروعات قومية لخدمة مرضى السكر أولها المشروع القومى، لتوحيد علاج السكر فى مصر وثانيها المشروع القومى للتوعية بمرض السكر، بالإضافة إلى المشروع القومى للكشف المبكر عن مضاعفات مرض السكر وأخيراً المشروع القومى للصيام الآمن لمريض السكر.

وقال الدكتور هشام الحفناوى عميد المعهد القومى للسكر فى بيان له اليوم، إنه من خلال المشروع القومى لتوحيد علاج السكر يقوم المعهد القومى للسكر بعمل حملات فى كل محافظات مصر من خلال المستشفى العام بكل محافظة إلى جانب إقامة يوم علمى بكل محافظة لجميع أطباء السكر بالمحافظة لتدريس كيفية تطبيق بروتوكولات العلاج العالمية لسكر.

وأشار عميد المعهد القومى للسكر إلى تشكيل لجنة من أطباء وأساتذة السكر لعمل أول بروتوكول مصرى لعلاج السكر بنوعيه الأول والثانى تحت مظلة اللجنة القومية للسكر، فضلا عن علاج المضاعفات الحادة والمزمنة وكيفية الاكتشاف المبكر للقدم السكرى والعين السكرية.

وأضاف عميد المعهد القومى للسكر أنه من خلال المشروع القومى للتوعية بمرض السكر والذى تم إطلاقه تحت شعار "اتحكم فى السكر قبل ما يتحكم فيك"، يتم عمل زيارات للمستشفيات بالمحافظات لعمل محاضرات تثقيفية للمرضى والأطباء عن كيفية التعامل مع مريض السكر، وإجراء تحاليل لجميع المرضى المترددين على المستشفى العام بكل محافظة، مشيراً إلى بدء تطبيق المشروع بـ3 محافظات وهم "القليوبية وبنى سويف والمنيا"، فضلا عن قيام المعهد القومى للسكر بعمل دورة لمدة ثلاثة أشهر لتخريج مثقفى سكر من الأطباء والصيادلة والتمريض العالى ليكونوا مؤهلين للعمل.

وتابع عميد المعهد القومى للسكر أن المشروع القومى للكشف المبكر عن السكر تم تطبيقه فى معظم مستشفيات الجمهورية وتم من خلاله الكشف على 200 ألف من المعرضين للإصابة بالسكر، حيث يتم عمل تحاليل ورسم قلب وكشف إكلينيكى وكشف أعصاب وقياس الضغط، بالإضافة إلى فحص قاع عين لأى تجمع لمرضى السكر بالمجان.

جدير بالذكر أنه جار إنشاء 26 وحدة لعلاج مرضى السكر فى كل محافظات الجمهورية تعمل وفقاً لبروتوكولات العلاج المتبعة مع مرضى السكر، وتم الانتهاء من مركز مستشفى أم المصريين فى إبريل الماضى وجار العمل فى مركز مستشفى الإسماعيلية العام.