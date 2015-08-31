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غداً.. "اليوم السابع" ينشر حواراً ساخناً مع القيادى الفلسطينى محمد دحلان

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غداً.. "اليوم السابع" ينشر حواراً ساخناً مع القيادى الفلسطينى محمد دحلان غداً.. "اليوم السابع" ينشر حواراً ساخناً مع القيادى الفلسطينى محمد دحلان
تنشر صحيفة اليوم السابع المطبوعة فى عددها الصادر غداً حواراً ساخناً مع محمد دحلان عضو المجلس التشريعى الفلسطينى القيادى السابق بحركة فتح.

يذكر أن دحلان زار أمس مقر "اليوم السابع"، وتفقد أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى وكذا المواقع المتخصصة، " 7" و"فوتو7" و"كايرو بوست" و"كايرو دار" و"كايرو كورة"، والتقى قيادات التحرير ورؤساء الأقسام.


>- محمد دحلان عضو المجلس التشريعى الفلسطينى يزور مقر اليوم السابع
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مصر 365

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