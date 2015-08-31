بالصور.. السيسى يدعو رجال الأعمال السنغافوريين لزيادة استثماراتهم فى مصر

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، خلال لقائه على مأدبة غداء، اقامها اتحاد الأعمال فى سنغافورة وحضره مجموعة من أبرز رجال الاقتصاد والأعمال فى سنغافورة، أوجه التعاون بين البلدين.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رجال الأعمال السنغافوريين، أعربوا خلال اللقاء عن اهتمامهم بالعمل مع مصر خلال المرحلة المقبلة، ومنهم شركات تعمل بالفعل فى مصر منهم شركة أولام وهى أكبر مصدر للفواكه والخضراوات المجمدة إلى أوروبا وأمريكا، ولها مشروع كبير فى منطقة الفيوم ويعمل بها 2000 مصرى بحجم استثمارات يصل إلى 100 مليون دولار .

وقد ألقى الرئيس السيسى خلال اللقاء، كلمة تناول فيها الإجراءات والقوانين الأخيرة التى تم إصدارها فى مصر، وما بعد افتتاح قناة السويس الجديدة من مشروعات ستشهدها هذه المنطقة من إنشاء 6 موانئ جديدة ومناطق صناعية وخدمات لوجيستية، بالإضافة إلى المشروعات القومية الأخرى الجارى تنفيذها ومنها مشروع استصلاح 1.5مليون فدان، وشبكة الطرق الجديدة.

كما تناول الرئيس الخطوات التى تتخذها الدولة للإسراع من معدلات التنفيذ والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات ورحب بالمستثمرين السنغافوريين للقيام بمشروعاتهم فى مصر، مؤكدا استعداد الدولة لتذليل كافة العقبات أمامهم.

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