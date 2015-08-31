التموين تعدل مواعيد المخابز للعمل فترتين صباحية ومسائية خلال عيد الأضحى

أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم وضع خطة سيتم تنفيذها خلال عيد الأضحى المبارك، تتضمن تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية المدعمة على مستوى المحافظات.

وتقرر عمل المخابز على فترتين صباحية ومسائية، لتوفير الخبز للمواطنين وتشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة إنتاج الخبز المدعم، بحيث يكون متطابقا للمواصفات والأوزان المقررة، وأنه سيتم زيادة كميات الدقيق للمخابز والمستودعات على مستوى الجمهورية ومتابعة حالة الأسواق من مدى توافر السلع بها ومدى جودتها وضبط المخالفين.

وقال إن الخطة تتضمن طرح كميات كبيرة من اللحوم السودانية والبرازيلية والإثيوبية ومن أورجواى وأستراليا وأنواع أخرى مذبوحة ومجمدة ومبردة وجميع السلع الغذائية الأساسية من سكر وزيت وأرز ودقيق وغيرها بالمجمعات الثلاث، وهى النيل والأهرام والإسكندرية وفروع شركتى الجملة وفى السيارات المتنقلة بتخفيضات كبيرة فى الأسعار عن مثيلاتها بالأسواق، وأنه سيتم إقامة معارض وشوادر للحوم البلدية الحية والمذبوحة والمجمدة والسلع الغذائية بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات.

وأضاف وزير التموين، أنه سيتم متابعة عملية صرف السلع التموينية للمواطنين من خلال شركتى الجملة والبقالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية حيث سيتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام الوزارة وأخرى فرعية بالإدارات التموينية فى مختلف المحافظات لمتابعة الحالة التموينية بشكل يومى على أن يتم إخطار قطاع الرقابة بالوزارة بتقرير يومى خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه هناك خط ساخن كول سنتر رقم 19280 لتلقى شكاوى المواطنين.

وأكد أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول على زيادة حصص البوتاجاز المقررة يوميا مع المرور الدائم من قبل مفتشى التموين على مستودعات البوتاجاز لحل أى مشاكل تعترض عمليات التوزيع وأنه سيتم إلغاء راحات المفتشين خلال فترة العيد إلا فى حالة الضرورة القصوى لمتابعة الأسواق والمرور على أسواق الجملة والنصف جملة والتجزئة للتأكد من توافر السلع وخاصة الخضر والفاكهة، وأيضا توافر بدائل اللحوم وهى الطيور والدواجن والأسماك وتكثيف الحملات على محلات الذهب والفضة للتأكد من سلامة المشغولات الذهبية المعروضة ودمغها بالدمغات الحكومية المعتمدة وسلامة الأوزان واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بائعى خبز الأرصفة، للقضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية ومواجهة بيع الألعاب النارية التى تضر بأمن وسلامة المواطنين.