تركيا تُقر قانونا يمنح مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات حول «إرهابيين»

نشرت الجريدة الرسمية التركية، في عددها الصادر اليوم الإثنين القانون رقم 3713، ضمن قوانين مكافحة الإرهاب في النظام الداخلي لوزارة الداخلية، والذي يقر بتقديم مكافآت مالية للأشخاص الذين يساعدون في إلقاء القبض على مرتكبي الجرائم “الإرهابية” أو الإبلاغ عن أماكنهم أو الكشف عن هوياتهم.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، اليوم الإثنين أنه بحسب القانون الداخلي التركي ، فإن قيمة المكافأة المادية ستحدد من قبل لجنة مخصصة تنظر في قيمة المعلومات المقدمة وخطورة الشخص المقدمة بحقه المعلومات ، على ألا تزيد عن 200 ألف ليرة تركية “أي ما يقرب من 68 ألف دولار”.

وأوضحت الوكالة الرسمية، أن قيمة المكافأة ستتضاعف بحسب تقييم اللجنة وتوقيع وزارة الداخلية إلى 20 ضعفا في حال كانت المعلومات المقدمة تكشف عن هوية قيادي رفيع في تنظيم “إرهابي” أو تكشف ملابسات جريمة لها وقع وتأثير في المجتمع.