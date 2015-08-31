وصول 9 آلاف طن بوتاجاز لموانيء السويس

يستعد ميناء الزيتيات اليوم لاستقبال السفينة مصر جاز وعلى متنها 6 آلاف طن بوتاجاز والسفينة جاز ايجين وعلى متنها 3 آلاف طن بوتاجاز قادمتين من ميناء ينبع السعودى.

كما يستعد ميناء الأدبية اليوم لمغادرة السفينة مرثا بروفيدنس، وعلى متنها 45 ألفا و500 طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينة شمس وعلى متنها 4 آلاف طن بضائع عامة متجهة إلى العقبة.

صرح الربان أشرف المغنى مدير عام ميناء السخنة بأن الميناء يستعد اليوم لمغادرة السفينة كوسكو هامبورج وعلى متنها 500 حاوية متجهة إلى العقبة وجدير بالذكر أن السفينة قامت بتفريغ 641 حاوية.

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 221 راكبا و32 سيارة والعبارة مسرة وعلى متنها 182 راكبا و21 شاحنة و4 سيارات والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 6 ركاب و6 شاحنة والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 106 شاحنات و66 راكبا ومغادرة العبارة أمانة وعلى متنها 1406 ركاب و57 سيارة و28 شاحنة والعبارة القاهرة وعلى متنها 758 راكبا و76 سيارة و3 شاحنات والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 58 شاحنة و10 ركاب.

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 269 راكب و10 برادات و2 سيارة والعبارة سيناء وعلى متنها 47 راكب و10 سيارات و17 برادا و8 تريلا ومغادرة العبارة سيناء وعلى متنها 112 راكبا و7 سيارة و12 برادا و12 تريلا. يستعد ميناء الغردقة اليوم لمغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 817 راكبا من العمالة المصرية بدول الخليج و83 سيارة.