أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وصول 9 آلاف طن بوتاجاز لموانيء السويس

Google+ Print
وصول 9 آلاف طن بوتاجاز لموانيء السويس وصول 9 آلاف طن بوتاجاز لموانيء السويس

موانيء السويس

يستعد ميناء الزيتيات اليوم لاستقبال السفينة جاز وعلى متنها 6 آلاف طن بوتاجاز والسفينة جاز ايجين وعلى متنها 3 آلاف طن بوتاجاز قادمتين من ميناء ينبع السعودى.

كما يستعد ميناء الأدبية اليوم لمغادرة السفينة مرثا بروفيدنس، وعلى متنها 45 ألفا و500 طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينة شمس وعلى متنها 4 آلاف طن بضائع عامة متجهة إلى العقبة.

صرح الربان أشرف المغنى مدير عام ميناء السخنة بأن الميناء يستعد اليوم لمغادرة السفينة كوسكو هامبورج وعلى متنها 500 حاوية متجهة إلى العقبة وجدير بالذكر أن السفينة قامت بتفريغ 641 حاوية.

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 221 راكبا و32 سيارة والعبارة مسرة وعلى متنها 182 راكبا و21 شاحنة و4 سيارات والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 6 ركاب و6 شاحنة والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 106 شاحنات و66 راكبا ومغادرة العبارة أمانة وعلى متنها 1406 ركاب و57 سيارة و28 شاحنة والعبارة القاهرة وعلى متنها 758 راكبا و76 سيارة و3 شاحنات والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 58 شاحنة و10 ركاب.

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 269 راكب و10 برادات و2 سيارة والعبارة سيناء وعلى متنها 47 راكب و10 سيارات و17 برادا و8 تريلا ومغادرة العبارة سيناء وعلى متنها 112 راكبا و7 سيارة و12 برادا و12 تريلا. يستعد ميناء الغردقة اليوم لمغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 817 راكبا من العمالة المصرية بدول الخليج و83 سيارة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر

انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر

نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم

نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم