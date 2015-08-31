ختام ملتقى ظفار للفيلم العربى الثانى بمسقط

أقامت الجمعية العمانية للسينما حفل توزيع جوائز مسابقة النمر العربى بملتقى ظفار للفيلم العربى فى نسخته الثانية 2015، برعاية سالم سهيل بيت سعيد عضو مجلس الشورى عن محافظة صلالة.

بدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلى بعنوان "صور مكان" من إنتاج الجمعية وإشراف خالد الزدجالى وإخراج سلطان الأحمد، تلى العرض كلمة رئيس الجمعية والتى من خلالها أكد خالد أهمية الفن السابع وكيفية المحافظة عليه، وأن الأنشطة والفعاليات والمشاركات التى تقوم بها الجمعية بمختلف المحافظات لهو خير دليل على أهمية الرسالة الفنية التى تسعى الجمعية إلى توصيلها داخل وخارج السلطنة.

وأعلن الزدجالى فى ختام كلمته عن بدء الجمعية فى أعمال الموسوعة العمانية السينمائية التى سوف تقوم بها الجمعية، وقام رئيس الجمعية بتكريم الفنان مطران عوض مطران بيت مطران فنان مسرحى نجم شباك كوميدى.

وقام راعى الحفل بتكريم الأفلام الفائزة، ففى الأفلام الروائية القصيرة ذهبت جائزة النمر العربى (الذهبية) لأفضل فيلم روائى قصير للمخرج أحمد إبراهيم أحمد من سوريا عن فيلم "الرجل الذى صنع فيلما" وجائزة النمر العربى (الفضية) لأفضل فيلم روائى قصير كانت من نصيب المخرجة مروة تمام من جمهورية مصر العربية عن فيلم "النوار" وجائزة النمر العربى (البرونزية) لأفضل فيلم روائى قصير للمخرج محمد إبراهيم محمد من مملكة البحرين عن فيلم "زينب".

أما الأفلام التسجيلية فجائزة النمر العربى (الذهبية) لأفضل فيلم تسجيلى كانت من نصيب المخرج عامر غليوفى من جمهورية تونس عن فيلم "فاطمة"، وجائزة النمر العربى (الفضية) لأفضل فيلم تسجيلى كانت للمخرج عمر فلاح عن فيلم "أبناء النهر" من جمهورية العراق، وأما جائزة النمر العربى (البرونزية) لأفضل فيلم تسجيلى كانت للمخرج نصر الجابرى من سلطنة عمان عن فيلم "العم على".

وعن جائزة لجنة التحكيم الخاصة كانت للمخرج محمد بوخريس من جمهورية تونس عن فيلم "الحى يروح".