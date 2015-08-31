أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ختام ملتقى ظفار للفيلم العربى الثانى بمسقط

Google+ Print
ختام ملتقى ظفار للفيلم العربى الثانى بمسقط ختام ملتقى ظفار للفيلم العربى الثانى بمسقط
أقامت الجمعية العمانية للسينما حفل توزيع جوائز مسابقة النمر العربى بملتقى ظفار للفيلم العربى فى نسخته الثانية 2015، برعاية سالم سهيل بيت سعيد عضو مجلس الشورى عن محافظة صلالة.

بدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلى بعنوان "صور مكان" من إنتاج الجمعية وإشراف خالد الزدجالى وإخراج سلطان الأحمد، تلى العرض كلمة رئيس الجمعية والتى من خلالها أكد خالد أهمية الفن السابع وكيفية المحافظة عليه، وأن الأنشطة والفعاليات والمشاركات التى تقوم بها الجمعية بمختلف المحافظات لهو خير دليل على أهمية الرسالة الفنية التى تسعى الجمعية إلى توصيلها داخل وخارج السلطنة.

وأعلن الزدجالى فى ختام كلمته عن بدء الجمعية فى أعمال الموسوعة العمانية السينمائية التى سوف تقوم بها الجمعية، وقام رئيس الجمعية بتكريم الفنان مطران عوض مطران بيت مطران فنان مسرحى نجم شباك كوميدى.

وقام راعى الحفل بتكريم الأفلام الفائزة، ففى الأفلام الروائية القصيرة ذهبت جائزة النمر العربى (الذهبية) لأفضل فيلم روائى قصير للمخرج أحمد إبراهيم أحمد من سوريا عن فيلم "الرجل الذى صنع فيلما" وجائزة النمر العربى (الفضية) لأفضل فيلم روائى قصير كانت من نصيب المخرجة مروة تمام من جمهورية العربية عن فيلم "النوار" وجائزة النمر العربى (البرونزية) لأفضل فيلم روائى قصير للمخرج محمد إبراهيم محمد من مملكة البحرين عن فيلم "زينب".

أما الأفلام التسجيلية فجائزة النمر العربى (الذهبية) لأفضل فيلم تسجيلى كانت من نصيب المخرج عامر غليوفى من جمهورية تونس عن فيلم "فاطمة"، وجائزة النمر العربى (الفضية) لأفضل فيلم تسجيلى كانت للمخرج عمر فلاح عن فيلم "أبناء النهر" من جمهورية العراق، وأما جائزة النمر العربى (البرونزية) لأفضل فيلم تسجيلى كانت للمخرج نصر الجابرى من سلطنة عمان عن فيلم "العم على".

وعن جائزة لجنة التحكيم الخاصة كانت للمخرج محمد بوخريس من جمهورية تونس عن فيلم "الحى يروح".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر

انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر

نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم

نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم