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الخارجية الفلسطينية تحذر من التصعيد الإسرائيلى ضد الأقصى

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الخارجية الفلسطينية تحذر من التصعيد الإسرائيلى ضد الأقصى الخارجية الفلسطينية تحذر من التصعيد الإسرائيلى ضد الأقصى
حذرت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية "من مخاطر وتداعيات الهجمة الاحتلالية ضد المسجد الأقصى المبارك" ، واعتبرها "تأتى فى إطار مخطط رسمى لتكريس التقسيم الزمانى للمسجد كمقدمة من أجل استكمال السيطرة المكانية والزمانية عليه".

وحملت الوزارة فى بيان صحفى اليوم الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا التصعيد ، ودعت جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها لوقف هذا التصعيد الخطير.

وأشارت إلى أن "سلطات الاحتلال تواصل فرض السيطرة المشددة على دخول المصلين المسلمين للصلاة فى المسجد .. كما تصادر هويات المصلين ، وتنصب الحواجز على الطرق والبوابات المؤدية إلى المسجد الأقصى ، فى محاولة منها لخلق أمر واقع تراهن أنه سيصبح معتادا ومألوفا لدى الفلسطينيين والعرب والمسلمين ، ودول العالم ومؤسساته الأممية".

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مصر 365

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