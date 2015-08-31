الحوثيون يوزعون منشورات تدعو للقتل على الهوية لإشعال الفتنة الطائفية في اليمن

كشفت عدد من منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، عن رصدها لجوء مليشيات الحوثي وصالح إلى إشاعة الكراهية داخل المجتمع اليمني عبر نشرها سياسة التحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي.

وأكد مصدر حكومي يمني ل «الرياض» رصد أكثر من 30 منظمة حكومية وغير حكومية معتبرة، وعدد من التجمعات المدنية لنشاطات المليشيات الانقلابية التي تعمدت إشاعة الكراهية داخل المجتمع اليمني، وحرضت على الفتنة الطائفية والمذهبية من خلال توزيع منشورات في العاصمة اليمنية صنعاء، واستغلال منابر عدد من المساجد التي يسيطرون عليها للدعوة إلى القتل على الهوية وعلى الأساس العرقي والمذهبي والطائفي.

وحرضت المنشورات التي عممتها مليشيات الحوثي والمخلوع صالح على قتل ما أسمتهم ب (الشوافع) وبررت قتلهم لتواجدهم في مناطق ومدن يمنية لا ينحدرون منها بالأساس، إضافة إلى افتتاحية إحدى الصحف التابعة لمن تبقى من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي مع المخلوع صالح، والذي لم يعد يدين أغلب المنتسبين له بالولاء له.

في هذا السياق، قال الناشط اليمني وعضو مؤتمر الحوار الوطني السابق الدكتور حمزة الكمالي في حديث ل«الرياض» أن التحريض المناطقي الذي اتخذته الميليشيات منهجاً لها ليس بالجديد، ويؤكد على أنها بدأت تشعر بأنها محاصرة في الفترة الحالية، وأن الدائرة دارت عليها، مبيناً أنهم حاولوا وسيستمرون بالمحاولة في إحداث أي عمل داخل صنعاء كرد فعل انتقامي على خسائرهم في الميادين الأخرى، مضيفاً أن حسم المعارك في محافظتي تعز وإب يعتبر المدخل والطريق الرئيس إلى تحرير العاصمة صنعاء من المليشيات الانقلابية، وسيساهم الحسم في تقليل الخسائر البشرية في صفوف المدنيين.

من جانبها أدانت وزارة حقوق الإنسان بشدة تحركات المليشيات وقالت "إن هذه جريمة تهدف إلى انفجار الوضع الطائفي، والوصول إلى مرحلة التصفيات على أساس الديني والعرقي والمذهبي وهذا شيء خطير جداً ولعب ببرميل البارود".

وأكدت الوزارة أنها تعول على أبناء الشعب اليمني في المحافظات المختلفة وأنهم أذكى من أن ينجروا إلى هذه الفتنة التي يحاول إشعالها المخلوع صالح والحوثيون.