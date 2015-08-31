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«الصحة»: لا تهاون مع تجار الأدوية المهربة

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«الصحة»: لا تهاون مع تجار الأدوية المهربة «الصحة»: لا تهاون مع تجار الأدوية المهربة

أكد الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة، إن الدكتور عادل عدوي وزير الصحة أكد في أكثر من اجتماع مع قطاع التفتيش الصيدلي، أن صحة المصريين خط أحمر، وأنه لا مجال للتهاون مع تجار الأدوية المهربة.

وأوضح أنه – في إطار توجيهات الوزير وحرص وزارة الصحة على صحة المريض المصرى ومكافحة الغش الدوائي وبيع أدوية مهربة وغير مسجلة بالوزارة وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية، وتبعاً للتعاون الدائم بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية متمثلة في اللواء محمود العشيري مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث – توجهت لجنة مشتركة من مفتشي الإدارة المركزية للشئون الصيدلية والسادة ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس 2015 بحملة تفتيشية على إحدى الصيدليات، ومحل غير مرخص تابع لها كائنين بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط 100 صنف بكميات 186 عبوة مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وقد تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة مدينة نصر أول برقم 36673 لسنة 2015 جنح مدينة نصر.

وتؤكد وزارة الصحة على سعيها الدائم وحرصها على توفير أدوية ومكملات غذائية آمنة وعالية الجودة للمريض المصري.

أ ش أ

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