قاضى وادى النطرون لمنتقدي القضاء المصري: ” انظروا لقضاء بلادكم”

انتقد المستشار خالد محجوب قاضي “الهروب من سجن وادى النطرون”، الهجوم الذى تعرض له القضاء المصري عقب الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات لـ6 متهمين من العاملين فى قناة الجزيرة القطرية.

وقال المستشار محجوب، على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “القضاء المصري من أعظم وأقوى النظم القضائية فى العالم أجمع، فهو قضاء لم ولن يخضع لمخلوق أيًا من كان.

وأضاف محجوب: “القضاء المصري وقف أمامه على مر السنين روؤساء ووزراء ليحاكموا فلم يخشاهم أو يخضع إلى ضغوط وأن القضاء المصري يحاكم الإرهابيين وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

ودلل محجوب على استقلال القضاء المصري بإعادة محكمة النقض محاكمة “عادل حبارة” فى قضية رفح الثانية بالرغم من اعترافة بارتكاب جريمة قتل الجنود فى سيناء وذلك لوجود خطأ وصفه بالبسيط فى إجراءات المحاكمة.

وقال محجوب إن الدول التى توجة النقد للقضاء المصري يخضع قضائيا للضغوط وهذا ماحدث مع القضاء الأمريكى فى واقعة الرئيس الأسبق بيل كلينتون والمتدربة مونيكا لوينسكي، فبالرغم من أن كلينتون اعترف بارتكابه أفعال لا أخلاقية إلا أنه تم تبرئته، فضلاً عن القضاء البريطاني الذى يعطى الإرهابيين أحكام قضائية بعدم تسليمهم للبلاد التجاوزات يرتكبون فيها أعمال إرهابيةً مثلما حدث مع الإرهابي “أبو قتادة” عندما منحه القضاء البريطاني حكما بعدم ترحيله أو تسليمه لبلاده لتنفيذ حكم قضائى ضده.

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