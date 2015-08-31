«السيسي» يشهد مراسم تسمية إحدى زهور الأوركيد باسمه في سنغافورة

صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى استهل نشاطه اليوم، الاثنين، فى سنغافورة، بزيارة حديقة النباتات التى تقع على مساحة ٧٤ هكتاراً وتصنف كثالث أكبر حديقة للنباتات على مستوى العالم، كما أنها مدرجة علي قائمة التراث التي تضعها منظمة اليونسكو للمواقع الطبيعية الفريدة في العالم.

وقال المتحدث ، فى تصريحات للوفد الإعلامى المرافق للرئيس السيسى فى زيارته الحالية لسنغافورة، إن الرئيس السيسي شهد إجراء مراسم تسمية إحدى زهور الأوركيد باسم الرئيس السيسى ، وذلك فى تقليد تتبعه سنغافورة حيث تقوم بتسمية زهور الأوركيد بأسماء رؤساء الدول وكبار الشخصيات الدولية الزائرة لسنغافورة.

وأضاف، إن الرئيس السيسى أعرب عن خالص تقديره وامتنانه لهذه اللفتة الكريمة التى تعكس عمق العلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، مشيدا بهذا التقليد الحضاري الذى يدلل على رقى سنغافورة وشعبها ويأتى متسقاً مع اهتمامها بالبيئة.

وتم إهداء الرئيس السيسى كتيباً عن حديقة النباتات احتفالاً بمرور مائة وخمسين عاماً على إنشائها.

أ ش أ