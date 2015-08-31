سقوط عاملين بشركة إلكترونيات أثناء نقلهم أجهزة لاسلكى محظورة بالموسكى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عامل بمخزن شركة إلكترونيات شهيرة وبحوزته كميات كبيرة من أجهزة اللاسلكى المحظور تداولها أثناء نقلها لفرع الشركة بشارع عبد العزيز بالموسكى، كما تم ضبط أمين مخزن الشركة وبحوزته مجموعة أخرى من أجهزة اللاسلكى، وتم إحالتهما للنيابة لتولى التحقيق.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من رجال مباحث قسم شرطة الموسكى بشارع عبد العزيز دائرة القسم، وتمكنوا من ضبط "أسامة ع خ" 51 سنة عامل بمخزن شركة إلكترونيات شهيرة، وبحوزته 48 جهاز لاسلكى "محظور تداوله".

وبمناقشته قرر أن المضبوطات ملك لتلك الشركة وأنها مهربة جمركيا وانه يقوم بنقلهم من المخزن لفرع المحل الكائن بشارع عبد العزيز وقد تم بإرشاده ضبط "أيمن م ا" 27 سنة أمين المخزن، وعثر بداخل المخزن على 20 جهاز لاسلكى "محظور تداوله".

وبمواجهته بما جاء باعترافات المتهم الأول أيدها وأقر أن المضبوطات خاصة بالشركة، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.