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عندك جناب.. ماتلبسش بنطلونات ساقطة وملابس داخلية ضيقة وماتقعدش كتير

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عندك جناب.. ماتلبسش بنطلونات ساقطة وملابس داخلية ضيقة وماتقعدش كتير عندك جناب.. ماتلبسش بنطلونات ساقطة وملابس داخلية ضيقة وماتقعدش كتير
قد تتمتع بقوام ممشوق ورشيق، فالذراعان والخضر والساقين لا غبار عليهما، إلا أن الأجناب قد تمثل لك مشكلة كبيرة، فالبعض ممن يعانى هذه المشكلة لا يعلم لها سببا، ويحار أمام طرق التخلص منها.

الدكتور محمد عيسى أخصائى أمراض الباطنة أكد على أن الإصابة بالسمنة فى منطقة الأجناب مشكلة لابد لها من إيجاد حل، لأنها سبب فى إحداث تشوهات مظهرية بقوام الجسم وشكله.


>وللتخلص من الأجناب ينصحك الدكتور محمد عيسى بضرورة أن تغير بعض الشىء من ممارساتك اليومية المعتادة التى لا تعى أنها سبب حقيق فى زيادة سمنة هذه المنطقة بشكل خاص:

- توقف عن ارتداء البنطلونات الساقطة، التى تحدد شكل الجسم وتضغط من تحت الخصر والأجناب لتبرز الأجناب لتتكتل بها ويزيد وزنها.
>- توقف عن شرب الكافيين وتناول الطعام الملئ بالدهون والدسم، كاللحمة الملبسة، كلها أصناف ضارة وتزيد مخيط الأجناب سمنة
>- توقف عن الجلوس والمكوث فى مكانك لفترات طويلة، واهتم بالحركة المستمرة والتمشية
>- لا ترتدى ملابس داخلية ضيقة، أو تحدد وتفصل بين البطن والخصر والأجناب
>- اهتم بممارسة تمارين الخصر والبطن والأرداف والأجناب، وتقوية عضلاتها يساعد على التخلص تدريجيا من الأجناب
>- المياه والمشروبات العشبية الدافئة كالقرفة والزنجبيل تحرق دهون هذه المناطق
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مصر 365

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