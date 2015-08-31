وكيل عمر جابر يوضح الموقف النهائي لبوردو قبل 24 ساعة من غلق الميركاتو

أكد أحمد عبد القادر ميدو وكيل أعمال عمر جابر أن نادي الزمالك هو من يملك حاليا قرار احتراف اللاعب من عدمه.

وعرض نادي بوردو الفرنسي، الذي قضى معه اللاعب فترة معايشة، مبلغ 400 ألف يورو من أجل انتدابه إلا أن الزمالك رفض وطلب 3 مليون يورو.

وأشار ميدو إلى أن الصفقة في طريقها للفشل بسبب إصرار نادي الزمالك على بيع اللاعب بمقابل مادي كبير.

وقال ميدو في تصريحات لقناة (النهار):"بنسبة كبيرة الموضوع انتهى رغم رغبة بوردو الكبيرة في التعاقد مع عمر".

وأضاف "مدير عام النادي هناك أكد لي أنهم مستعدون لرفع العرض إلى 600 ألف يورو، لكنهم متخوفون من إصرار الزمالك على مبلغ 3 مليون يورو".

وتابع "وأخبرني بأن الزمالك لم يرد عليهم حين أرسلوا العرض الأول، بل يريد الأخير إعارة اللاعب مقابل 400 ألف يورو وهو ما يرفضه بوردو لأنه يريد الاستثمار في عمر عن طريق بيعه بعد ذلك".

وأتم "الأمر الآن بيد مجلس إدارة نادي الزمالك مع العلم أن سوق الانتقالات للأندية الأوروبية سيغلق مع حلول يوم 1 سبتمبر".