بالصور.. راكب قعيد يخفي 50 محمول “أي فون ٦” داخل كرتونتين ماء زمزم بمطار القاهرة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولة تهريب 50 محمول ماركه “أي فون 6″ مع راكب مصرى “قعيد” علي كرسي متحرك، أخفاها داخل كرتونتين ماء زمزم لتضليل رجال الجمارك وبيعها في الأسواق وتحقيق مكاسب مادية.

وصرحت مصادر جمركية أنه أثناء قيام ركاب الطائرة المصرية القادمة من جدة بإنهاء إجراءات الوصول اشتبه غريب شعراوي مدير الحركة بصالة الوصول فى أحد الركاب المصريين قعيد علي كرسي متحرك ، وقام مصطفي دولا وجهاد الوكيل مأمورا الجمرك بتفتيشه عثر معه علي 50 محمول ماركة ” أى فون 6 ” فى كرتونتين ماء زمزم لتضليل رجال الجمارك، وبعرض الأمر على أحمد داوود مدير إدارة الجمرك، تم تحرير محضر جمركى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه وحجز المضبوطات بوديعه الجمارك.