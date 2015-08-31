فلسطينيات يعتصمن أمام الأقصى احتجاجا على استمرار الاحتلال منعهن من دخوله

اعتصمت مجموعة من النساء والفتيات الفلسطينيات صباح اليوم الإثنين أمام المسجد الأقصى من جهة باب السلسلة ، احتجاجا على استمرار الاحتلال الإسرائيلى فى منعهن من دخول المسجد فى ساعات ما قبل الظهيرة لليوم السادس على التوالى.

ورفعت المعتصمات لافتات تؤكد حقهن فى الصلاة بالأقصى ، فى حين أطلقن هتافات التكبير ، خاصة خلال خروج المستوطنين من الأقصى من باب السلسلة بعد اقتحامه من باب المغاربة.

يذكر أن شرطة الاحتلال الخاصة المتمركزة على بوابات المسجد الأقصى ، تمنع منذ عدة أيام النساء والطالبات من كافة الأعمار والأجيال من الدخول إلى الأقصى فى الفترة الصباحية وحتى انتهاء اقتحامات المستوطنين ، بسبب تصديهن لاقتحامات وجولات المستوطنين الاستفزازية فى الأقصى المبارك.

فى الوقت نفسه ، جددت عصابات المستوطنين اليهود اليوم اقتحامها للمسجد المبارك عبر مجموعات مصغرة ومتتالية ، وبحراسات معززة ومشددة خلال جولاتها فى مرافق الأقصى المبارك.

وتنتشر أعداد من المصلين وطلاب حلقات العلم فى المسجد الأقصى ، فيما عبرت عدد من منظمات الهيكل المزعوم ، عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، عن ارتياحها التام خلال اقتحاماتها للأقصى بسبب إجراءات شرطة الاحتلال بمنع دخول النساء اليه ، ووعدت بمضاعفة أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى خلال الأيام والأسابيع القادمة ، تزامنا مع بدء موسم الأعياد اليهودية التلمودية.