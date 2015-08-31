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فلسطينيات يعتصمن أمام الأقصى احتجاجا على استمرار الاحتلال منعهن من دخوله

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فلسطينيات يعتصمن أمام الأقصى احتجاجا على استمرار الاحتلال منعهن من دخوله فلسطينيات يعتصمن أمام الأقصى احتجاجا على استمرار الاحتلال منعهن من دخوله
اعتصمت مجموعة من النساء والفتيات الفلسطينيات صباح اليوم الإثنين أمام المسجد الأقصى من جهة باب السلسلة ، احتجاجا على استمرار الاحتلال الإسرائيلى فى منعهن من دخول المسجد فى ساعات ما قبل الظهيرة لليوم السادس على التوالى.

ورفعت المعتصمات لافتات تؤكد حقهن فى الصلاة بالأقصى ، فى حين أطلقن هتافات التكبير ، خاصة خلال خروج المستوطنين من الأقصى من باب السلسلة بعد اقتحامه من باب المغاربة.

يذكر أن شرطة الاحتلال الخاصة المتمركزة على بوابات المسجد الأقصى ، تمنع منذ عدة أيام النساء والطالبات من كافة الأعمار والأجيال من الدخول إلى الأقصى فى الفترة الصباحية وحتى انتهاء اقتحامات المستوطنين ، بسبب تصديهن لاقتحامات وجولات المستوطنين الاستفزازية فى الأقصى المبارك.

فى الوقت نفسه ، جددت عصابات المستوطنين اليهود اليوم اقتحامها للمسجد المبارك عبر مجموعات مصغرة ومتتالية ، وبحراسات معززة ومشددة خلال جولاتها فى مرافق الأقصى المبارك.

وتنتشر أعداد من المصلين وطلاب حلقات العلم فى المسجد الأقصى ، فيما عبرت عدد من منظمات الهيكل المزعوم ، عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، عن ارتياحها التام خلال اقتحاماتها للأقصى بسبب إجراءات شرطة الاحتلال بمنع دخول النساء اليه ، ووعدت بمضاعفة أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى خلال الأيام والأسابيع القادمة ، تزامنا مع بدء موسم الأعياد اليهودية التلمودية.

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مصر 365