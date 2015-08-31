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مقتل 5 وفقدان 5 آخرين فى هجوم جنوب طرابلس

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مقتل 5 وفقدان 5 آخرين فى هجوم جنوب طرابلس مقتل 5 وفقدان 5 آخرين فى هجوم جنوب طرابلس

طرابلس /أ ش أ/


>لقى خمسة أشخاص مصرعهم وفقد خمسة آخرون، جراء هجوم تعرضت له إحدى البوابات غرب مدينة "إسبيعة " 40 كيلو مترا جنوب العاصمة الليبية طرابلس.
>وقال المجلس البلدى بمدينة إسبيعة، فى بيان له اليوم، "إن 5 أشخاص قتلوا وفقد 5 آخرون فى هجوم تعرضت له إحدى البوابات غرب المدينة".
>وأضاف المجلس "أن رتلا مسلحا بأسلحة ثقيلة قام بإطلاق النار عشوائيا على عناصر البوابة فقتل مجموعة بالموقع ثم تم اللحاق بالباقين فقتلوا على قارعة الطريق، حيث وجدت الجثث هناك" .. لافتا إلى أن خمسة أفراد آخرين من عناصر البوابة فى عداد المفقودين، ولم يشر البيان إلى هوية المهاجمين.
>وتعهد المجلس بـ"متابعة الجناه وتحويلهم إلى العدالة"، معلنا الحداد لمدة ثلاثة أيام.
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