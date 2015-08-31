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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 4 فلسطينيين فى بيت لحم والقدس

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 4 فلسطينيين فى بيت لحم والقدس قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 4 فلسطينيين فى بيت لحم والقدس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين ثلاثة شبان فلسطينيين من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وقال مصدر أمنى" إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين سائد ومحمد عيسى عياد، وصدام عقل دار الحاج، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها".

وفى القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم شابا فلسطينيا من منزله فى البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وأفاد شهود عيان بأن القوات اقتادت الشاب إلى أحد مراكز التحقيق والتوقيف فى المدينة المقدسة.

وفى قلقيلية، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى فى ساعة متأخرة من مساء أمس الطرق المؤدية إلى المدينة إثر زعمهم بإصابة مستوطن بالقرب من قرية جيت غرب نابلس.

وذكر مصدر أمنى أن قوات الاحتلال وضعت خمسة حواجز عسكرية على المدخل الشرقى لمدينة قلقيلية، وعلى قرية كفر ثلث، وقرية إماتين، وبالقرب من مستوطنة يتسهار، وآخر على قرية جيت، لكن تمت إزالته، وأضاف المصدر إنه تم إيقاف وتفتيش سيارات المواطنين الفلسطينيين المتجهة لمدينة قلقيلة؛ ما أدى لحدوث أزمة مرور خانقة.

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مصر 365