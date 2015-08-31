ناشطون سوريون: قوات الأسد تستهدف شمال الرستن بالكيماوى

أفاد ناشطون سوريون بأن قوات نظام الرئيس بشار الأسد استهدفت شمال الرستن فى ريف حمص بمواد كيمياوية. ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الاثنين عن الناشطين قولهم أنه لم يتم التعرف على طبيعة تلك المواد بعد.

ومن جانبه، جدد الائتلاف الوطنى إدانته لأى استخدام للأسلحة الكيمياوية، مشددا على ضرورة التحقيق فيها باعتبار أن استخدام هذه الأسلحة يمثل خرقا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وانتهاكا لاتفاقية جنيف.

>كما طالب الائتلاف بسرعة تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2235 القاضى بإنشاء آلية تحقيق مشتركة لتحديد المسئولين عن استخدام الأسلحة الكيمياوية فى سوريا.

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