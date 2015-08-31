تقرير دولى : إسرائيل تهدم 42 مبنى فلسطينيا فى المنطقة "ج" والقدس الشرقية

القاهرة /أ ش أ /



> ذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة /أوتشا / أن السلطات الإسرائيلية هدمت 42 مبنى فلسطينيا، فى المنطقة (ج) والقدس الشرقية بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء إسرائيلية، ما أدى إلى تهجير 54 فلسطينيا، من بينهم 33 طفلا وتضرر 100 فلسطينى آخر.. وتعد هذه أكبر موجة من عمليات الهدم فى أسبوع واحد منذ ستة أشهر.

>وأضاف تقرير عن الفترة من 18 إلى 24 أغسطس أن 88 بالمائة من المبانى التى هدمت (37 مبنى) تقع فى أربع تجمعات فى غور الأردن وهى الدير، وخربة سمرة، وفصايل الوسطى، ومدينة أريحا ، مشيرا إلى أنه من بين المبانى التى هدمت مبنيان يقعان فى منطقة أعلنت عنها السلطات الإسرائيلية منطقة عسكرية مغلقة لأغراض التدريب أو "منطقة إطلاق نار" فى طوباس بينما هدمت ثلاثة مبان فى محافظة القدس فى منطقة وادى الجوز (القدس الشرقية) وبير نبالا

>وأفاد بأن السلطات الإسرائيلية هدمت منذ بداية هذا العام وحتى الآن ما مجموعه 417 مبنى فى الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية ، مما أدى إلى تهجير 495 فلسطينيا من بينهم 277 طفلا ، لافتا إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 98 فلسطينيا فى أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة من بينهم ثلاثة فى قطاع غزة.

>وأوضح أن السلطات الإسرائيلية منعت الفلسطينيين فى 24 أغسطس من الوصول إلى حرم المسجد الأقصى حتى الساعة 11 صباحا ، مما أدى إلى منع الطلاب من الوصول إلى مدارسهم الواقعة داخل الحرم بينما سهلت دخول المستوطنين الإسرائيليين وغيرهم من الإسرائيليين إليه وتقع داخل حرم المسجد الأقصى ، مضيفا أنه يوجد ثلاث مدارس يدرس فيها ما يزيد عن 500 طالب فى هذه المنطقة.

>ونوه التقرير إلى أن السلطات المصرية فتحت معبر رفح بصورة استثنائية فى الفترة من 18 إلى 20 أغسطس بالاتجاهين وسمحت بدخول ألفين و229 فلسطينيا إلى غزة وخروج ألفين و105 فلسطينيين معظمهم من المرضى والطلاب وحملة الجنسيات المزدوجة.

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