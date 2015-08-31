جارسيا: ما قام به صلاح وثنائي الهجوم أعطانا الأفضلية على حساب يوفنتوس

أكد رودي جارسيا مدرب روما أن ضغط الثلاثي الهجومي محمد صلاح، إدين دجيكو وياجو فالكي على دفاع يوفنتوس منح فريقه الأفضلية في مباراة الأحد التي حسمها بهدفين مقابل لا شيء.

وحقق روما فوزه الأول في الدوري هذا الموسم بعدما تعادل الجولة الماضية أمام فيرونا بهدف لمثله، وكلف البيانكونيري الهزيمة الثانية على التوالي بعد خسارته على ملعبه الأسبوع الماضي أمام أودينيزي 1-0.

وشارك النجم المصري محمد صلاح أساسيا في المباراة قبل أن يتم استبداله بخوان إيتوربي في الدقيقة 77.

وقال المدرب الفرنسي عقب المباراة للصحفيين:"نحن فريق يلعب كرة قدم، أحد نقاط القوة لدينا هي روح الفريق الموجودة بين الأساسيين والاحتياطيين".

وأضاف "نعلم أن لدينا لاعبين ذات جودة كبيرة. تراجعنا للخلف بعد إحرازنا للهدف الأول ونسينا الضغط على المنافس كما فعلنا في أول 60 دقيقة. أقصد بالتحديد الضغط الواقع من الثلاثي الهجومي فالكي، دجيكو وصلاح".