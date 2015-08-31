موسم في الجول - عبد ربه يختار.. أفضل مدرب ' الرابع '

مع نهاية الموسم بتتويج الزمالك، من كان صاحب لقب أفضل صفقة في الموسم الجاري؟ أفضل حارس؟ أفضل مدافع؟ أفضل مهاجم؟ أفضل قائد؟ مفاجأة الدوري؟

FilGoal.com يسأل نجوم الكرة المصرية وخبراء اللعبة عن الأفضل في 2014-2015، والدور الآن على حسني عبد ربه نجم وقائد النادي الإسماعيلي.

السؤال الذي وجهناه إلى عبد ربه هو، من أفضل مدرب في الدوري؟

فأجاب قائلا:"هو جوزفالدو فيريرا بالتأكيد".

وأضاف "لقد استطاع إعادة الدوري للزمالك بعد غياب 10 سنوات".

وكان فيريرا "رابع" مدرب يقود الزمالك الموسم المنصرم بعد حسام حسن، البرتغالي جيمي باتشيكو ومحمد صلاح.