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اتحاد الكرة: مستعدون لـ3 مباريات بين الأهلي والزمالك.. كلها بدون جمهور حتى لو في نهائي إفريقيا

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اتحاد الكرة: مستعدون لـ3 مباريات بين الأهلي والزمالك.. كلها بدون جمهور حتى لو في نهائي إفريقيا اتحاد الكرة: مستعدون لـ3 مباريات بين الأهلي والزمالك.. كلها بدون جمهور حتى لو في نهائي إفريقيا

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أنه على أتم الاستعداد لتنظيم مواجهات الأهلي والزمالك المحتملة في الأيام المقبلة.

وقد يتقابل قطبا الكرة المصرية 4 مرات في ما تبقى من عام 2015، في نهائي كأس ، كأس السوبر، وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال سويلم في تصريحات لقناة (النهار):"نحن مستعدون أن يتقابل الأهلي والزمالك 3 مرات، في نهائي كأس مصر وبإذن الله يتقابلا في نهائي الكونفدرالية، أما السوبر فسيقام خارج مصر".

وأضاف "هذه المباريات الثلاث ستقام في استاد برج العرب بالإسكندرية، ستكون جميعها بدون جمهور حتى لو تقابلا في نهائي الكونفدرالية، وقتها سنحاول مخاطبة الاتحاد الإفريقي بشأن ذلك".

وأردف "الأمر لا يحتمل حضور الجماهير لمباريات القطبين".

وكان هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم قد صرح بأن اللائحة الجديدة للاتحاد الإفريقي تنص على ضرورة حضور الجماهير للدور نصف النهائي لبطولات الأندية وليس فقط النهائي.

وتأهل الأهلي والزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية إلى جانب النجم الساحلي التونسي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، وستحدد الجولة الأخيرة من دور المجموعات بطل كل مجموعة ووصيفها.

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