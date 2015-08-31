مجلس الوزراء اليمني يشيد بحملة "عونك يا يمن"

أشاد مجلس الوزراء اليمني الليلة الماضية بحملة " عونك يا يمن " التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن وتقديم المساعدة لأكثر من 10 ملايين شخص تأثرت أوضاعهم نتيجة الأزمة التي يشهدها البلد.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن المجلس أعرب خلال اجتماعه عن شكره وتقديره إلى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على إطلاقها الحملة مثمنا جهود الدولة ودعمها المستمر لإعادة الأمن و الاستقرار إلى اليمن.

وتأتي حملة " عونك يا يمن " التي تستمر مدة شهر لحشد الدعم لصالح برامج ومشاريع الهيئة الموجهة للمتأثرين من الأحداث في اليمن وتخفيف معاناتهم - ضمن قافلة العطاء والدعم للأشقاء في اليمن فيما تعكس التزام دولة الإمارات بمسؤولياتها وحرصها الشديد على سلامة اليمنيين .. بجانب كونها تعزيزا للدور الإنساني الذي تضطلع به دولة الإمارات على الساحة اليمنية.

وكان مجلس الوزراء اليمني قرر خلال اجتماعه الليلة الماضية - برئاسة خالد محفوظ بحاح نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء - إعادة تشكيل اللجنة العليا للإغاثة وتحديد مهامها..إضافة إلى تشكيل اللجنة العليا لإعادة الإعمار والتنمية التي ستعمل على تأمين التعافي القومي واستعادة الأمن والسلام و تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجانب إعداد خطة وطنية لإعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة مع وضع استراتيجية للتنمية بموازاة تلك الخطة وتقييم الوضع الراهن وأثر الحرب على البنى الأساسية في اليمن وتحديد متطلبات وتكاليف إعادة الإعمار والتنمية.

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