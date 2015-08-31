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وداعاً Wes Craven

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وداعاً Wes Craven وداعاً Wes Craven

الإثنين 31-08-2015 09:58

رحل المخرج Wes Craven عن عمر76 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان في الدماغ وقد أعلن عن وفاته من خلال تغريدة على صفحته الخاصة على Twitter.
يعدّ Craven من المخرجين الذين ألهموا الكثيرين في صناعة أفلام الرعب، وولدت تحت إدارته سلسلتان منها فأصبحتا اليوم كلاسيكيتين وهما : A Nightmare on Elm Street و Scream ، دون أن ننسى مجموعة من الأفلام البارزة التي قدّمها أيضاً أمثال The Last House on the Left و The People Under the Stairs والفيلم الدرامي Music of the Heart التي أدّت دور البطولة فيه Meryl Streep. وداعاً Wes Craven.

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سيدتي